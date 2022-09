Inter, situazione infortuni: Lukaku non forza. Presto nuovi esami per Brozovic – CdS

Se da una parte Simone Inzaghi ha recuperato Hakan Calhanoglu (vedi QUI), dall’altra non vuole rischiare per quanto riguarda Romelu Lukaku. Come sottolineato anche dal Corriere dello Sport, presto anche nuovi controlli anche per Marcelo Brozovic.

SITUZIONE INFORTUNI – Romelu Lukaku contro la Roma potrebbe non essere neanche in panchina. L’Inter non vuole forzare il rientro per evitare ogni tipo di ricaduta. Il belga ha ancora bisogno di tempo per tornare al top e tornare a giocare da titolare, ecco perché la speranza è quella di averlo almeno in panchina. Ieri ad Appiano Gentile si sono rivisti anche i nazionali, tra questi anche Marcelo Brozovic che all’inizio della prossima settimana si sottoporrà a un nuovo esame strumentale alla coscia sinistra. A quel punto i tempi di recupero saranno sicuramente più chiari.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti