Inzaghi replica al Verona: «Anche io ho perso partite così! Rigore ok»

Inzaghi ha analizzato quanto si è visto in Inter-Verona, Lunch Match della diciannovesima giornata di Serie A giocatosi a San Siro. Ecco di seguito tutte le dichiarazioni post partita, affidate a DAZN

REPLICA – Simone Inzaghi ha parlato così dopo il fischio finale di Inter-Verona: «Diciamo che è importante anche vincere questo tipo di partite, nel senso che in fase di possesso la squadra mi è piaciuta. Abbiamo trovato un avversario di valore che ha fatto un’ottima partita e non è stato semplice. Gli ultimi minuti li abbiamo vissuti e visti tutti, una volta subito il gol potevamo segnare in due occasioni. Poi abbiamo fatto il 2-1 e avuto il rigore contro, abbiamo sofferto. Altre volte qui a San Siro abbiamo fatto molto meglio ma anche queste partite sono importanti. Le dichiarazioni di Sogliano? Io per quello che ha detto dico che ho perso anche io partite così: chiaramente ci sta però penso che sia stata un’ottima partita dove sul 2-1 al 94′ viene assegnato al Verona un rigore giusto perché Darmian sa di aver toccato l’avversario. Cosa avrei fatto a Barella per quel contropiede se non avessimo vinto la partita? Diciamo che dato il rigore lo avrebbero annullato, chiaramente volevo il gol però Barella voleva far segnare Sanchez che sta cercando il gol con insistenza e quindi mi piacciono anche questi gesti tra di loro. Lautaro Martinez? Probabilmente con un’atra partita gli avrei tolto qualche minuto però si è allenato bene. Per quanto riguarda il campo è un qualcosa che devono cercare di rimediare e parlo nell’interesse sia dell’Inter che del Milan. È in condizioni critiche ma al di là di quello noi dovevamo essere più bravi. Però ho già parlato con la mia società e mi hanno detto che non è semplice, ma qualcosa va fatto perché anche quando ha giocato il Milan in Coppa Italia ci sono state difficoltà. Abbiamo finito il primo round con 48 punti, un ottimo bottino. Però c’è un’altra squadra che sta tenendo il passo ma anche le altre sono pronte e aspettano un passo falso. Il campionato è lungo e bisognerà farsi trovare preparati, le ultime due partite sono state meno brillanti ma ci sta. Si possono prendere indicazioni importanti dalle due sfide contro Genoa e Verona. Pavard? Importantissimo, è un giocatore internazionale che ha approcciato benissimo. Poi ha avuto un infortunio importante, ha lavorato con grande anticipo ed è sempre stato vicino alla squadra. Oggi penso abbia fatto un’ottima partita. Buchanan? Un ottimo giocatore, la società è stata brava a non farsi trovare impreparata. Cuadrado va ringraziato per quanto dato. Buchanan arriva in età giovane ma con esperienza internazionale. L’ho visto allenarsi stamattina, ha ottimi dati fisici e ha voglia di imparare. È senz’altro un ottimo acquisto».