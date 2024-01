Sogliano inventa e insinua: «Gol Inter da annullare, ma non è un errore!»

Sogliano ha parlato dopo Inter-Verona, sfida della diciannovesima giornata di Serie A andata in scena a San Siro alle 12.30. Di seguito quanto dichiarato a fine partita a DAZN dal direttore sportivo gialloblù che parla di mancanza di rispetto

RISPETTO – Sean Luca Sogliano ha parlato così dopo Inter-Verona: «Io penso che in questo momento sono molto rammaricato e molto deluso perché non fa parte del mio carattere, però oggi penso che – senza fare moralismi -, però oggi è stata una grande mancanza di rispetto verso una società che con molte difficoltà sta cercando di onorare il campionato. L’episodio sul 2-1 dell’Inter è impossibile da non vedere in una sala VAR, il gol era da annullare in maniera chiara. Non è possibile non avvisare l’arbitro. Tutti noi abbiamo voluto che il calcio migliorasse con il VAR, non è possibile non annullare questo gol. Mi sarà lamentato 3 volte in tutta la mia vita, poi noi abbiamo sbagliato il rigore però i professionisti non possono fare un errore così. Sono molto deluso ed è una mancanza di rispetto. In una sala VAR non si può fare questo errore: o è mancanza di rispetto oppure c’è qualcosa. Non è giusto quanto successo oggi. Oggi penso che il Verona e i suoi tifosi tornino a casa con un grande torto. Le spiegazioni servono a poco, il VAR è stato messo per intervenire quando c’è qualcosa di netto. L’arbitro ha aspettato quanto comunicato dal VAR, oggi è successa una cosa molto grave. Io peso che la situazione sia chiara: oggi il Verona ha cercato di portare a casa punti con orgoglio e mi fermo qui se poi dopo con tutti i problemi che abbiamo possiamo a portare a casa un punto e per questo intervento mancato clamoroso non succede. Penso sia troppo accettare questo. Questo non è un errore, questa è una mancanza di rispetto a una società che ha problemi, che deve vendere giocatori. Io non voglio aiuti ma voglio rispetto. Non siamo qui a fare un giro, potevamo venire qui a prendere 4 gol ma così è troppo. Io non sono moralista, non mi interessa parlare di chi deve migliorare il calcio: io ho orgoglio e il nostro orgoglio è stato calpestato».