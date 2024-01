Lautaro Martinez: «Siamo con Arnautovic! Rinnovo? Manca poco!»

Lautaro Martinez è tornato in campo in Inter-Verona ed ha subito lasciato il segno con una rete nel 2-1 finale. Le parole del ‘Toro’ nel post-partita di Sky Sport

RINNOVO – Queste le parole di Lautaro Martinez: «Era importante per noi oggi. Dopo il pareggio di Genova, dove siamo stati in difficoltà come altre squadre, oggi avevamo un avversario che ha i suoi obiettivi. Era importante vincere in casa nostra, con la nostra gente, torniamo a San Siro dopo un mese. Era importante prendere i 3 punti, potevamo fare meglio. Ma dobbiamo continuare su questa squadra, a volte le partite vincono anche così. Arnautovic? Marko ci sta dando una grande mano. Col Genoa ha fatto una grande gara. Sì oggi ha sbagliato due gol ma lui è sempre a disposizione, si sacrifica per la squadra e si allena bene. Siamo con lui, si parla moltissimo ma a Genova ha fatto gol ed una grande gara. Pensavamo di aver già vinto? No, siamo stati gli stessi dal 1′ al 90′. Ci è mancata un po’ di qualità alla fine ed abbiamo fatto fatica nella fase di non possesso, ci hanno fatto anche gol. Ma l’importante è aver vinto e continuiamo su questa strada. Miglior momento della mia carriera? Posso migliorare sempre e su tutti gli aspetti, cerco di farlo in ogni allenamento con i compagni. Sono loro che mi fanno gioicare così, sono contento di essere in questa squadra, tutti si allenano cercando di migliorare. Anche lo staff tecnico ci è sempre addosso, lavoriamo bene. Rinnovo prima della Supercoppa? Non lo so, io penso al campo. Ci pensa il mio procuratore, la mia famiglia e la società. Troveremo l’accordo in questi giorni, e poi firmerò il contratto. Manca poco, il tempo non lo so. Thuram? Lui è arrivato, si è messo a disposizione. Con lui ho trovato un’affinità bella, ma dobbiamo continuare a crescere».