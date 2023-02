Inzaghi: «Primo tempo rasentata la perfezione! Lukaku sta bene»

Conferenza per Inzaghi dopo aver vinto il derby 1-0, il suo primo contro il Milan in Serie A. Queste le dichiarazioni dell’allenatore in sala stampa.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Milan.

Derby che tiene aperto qualcosa?

Ho fatto i complimenti alla squadra perché sono stati perfetti. Non ricordo un derby così, è il secondo vinto in venti giorni e uno dei due ci ha dato un trofeo. Guardiamo avanti, per quanto riguarda la classifica guardiamo a noi con fiducia. Giusto godersi serate come questa e Riyad: andiamo avanti, non si parla di passato. Godiamoci stasera e domani questi derby vinti e poi pensiamo alla Sampdoria lunedì.

Come si incastra Brozovic ora?

Si incastra a meraviglia con tutti. È un giocatore fortissimo, assieme a Lukaku ci sono mancati per quattro mesi e qualcuno non se lo ricordava. Sono giocatori che ci possono aiutare tantissimo, senza dimenticare gli altri che in questi cinque mesi hanno passato il girone di Champions League con Barcellona e Bayern Monaco, vinto una Supercoppa Italiana e dopo l’1 ottobre quasi tutte le partite. Contando il Monza saremmo stati quasi perfetti in campionato, con l’inciampo con l’Empoli che ha condizionato.

Come sta Lukaku? Può giocare dal 1′?



Assolutamente sì, sennò non avrebbe giocato con l’Atalanta. Non ho regalato titolarità a nessuno, ma ho regalato all’Inter la semifinale. Chi scende in campo lo fa al 100%, oggi è entrato benissimo. Lo spirito mi piace di questo gruppo: chi gioca quattro, otto o ottanta minuti lo fa bene ed è così che dobbiamo continuare.

Inzaghi, si aspettava questa tattica di Pioli di difendere e basta?

In questi giorni se n’è parlato. Devo essere sincero: mi sono preoccupato più dei miei, poi se il Milan gioca a tre o a quattro ogni domenica si incontrano queste difese. Quello che conta è l’atteggiamento che mette la squadra in campo, stasera nel primo tempo abbiamo rasentato la perfezione penso. Nel secondo siamo stati molto bravi, sempre in controllo: penso che abbiamo concesso il primo tiro al 75′. Ho fatto i complimenti alla squadra, è una bella soddisfazione vincere due derby in venti giorni e stasera davanti ai nostri tifosi. Anche se a Riyad eravamo ben accontentati.

Quanto fa piacere la risposta dei tifosi su Skriniar?

Non avevo dubbi, perché la Curva Nord è sempre con noi. Tutto lo stadio stasera è stato di grande traino per tutta la squadra, ci hanno accompagnato dall’inizio alla fine come da sempre quando sono qui. Gli abbiamo regalato soddisfazioni e vogliamo continuare così.