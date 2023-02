Milano è nerazzurra! L’Inter fa suo il Derby, Lautaro Martinez decisivo!

L’Inter batte il Milan 1-0, decisiva la rete di Lautaro Martinez nel primo tempo. Nerazzurri che fanno loro il Derby, il secondo consecutivo dopo quello in Supercoppa

MILANO NERAZZURRA − Dopo un primo tempo dominato, l’Inter entra con un buon approccio anche nella ripresa. Pioli effettua un cambio togliendo Messias e inserendo Brahim Diaz tra le linee. La prima occasione del secondo tempo è di marca nerazzurra con Lautaro Martinez, che colpisce improvvisamente sul primo palo su cross basso di Dzeko, ma bravissimo Tatarusanu a chiudere il primo palo. Il Milan cambia ancora inserendo Pioli, Saelemaekers, Thiaw e Rebic. Il canovaccio però è sempre lo stesso: gestione nerazzurra e rossoneri che non tirano in porta. Bisogna aspettare il 75′ per vedere una parata di Onana. Presa facile su conclusione di Diaz.