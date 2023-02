Pioli: «Bisogna ripartire da qui, ritrovata solidità! Impreparati su una cosa»

Pioli è stato intercettato a San Siro al termine di Inter-Milan, stracittadina della ventunesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez. Di seguito la sua analisi post-partita affidata ai microfoni di DAZN

ATTEGGIAMENTO – Stefano Pioli ha parlato così al termine di Inter-Milan: «È chiaro che volevamo avere un atteggiamento difensivo più compatto, abbiamo concesso qualcosa ma non abbiamo difeso male. Dovevamo palleggiare meglio. È altrettanto vero che purtroppo ci siamo fatti trovare impreparati su una palla inattiva altrimenti stavamo comunque lavorando bene di squadra pur non proponendo un calcio offensivo che invece siamo riusciti a fare meglio nel secondo tempo. I ragazzi in settimana hanno lavorato con la giusta convinzione perché nell’ultimo periodo non siamo riusciti ad essere compatti e quindi per affrontare l’Inter abbiamo pensato che fosse l’atteggiamento giusto. L’errore è stato non riuscire a palleggiare, cosa che ci ha obbligato a fare troppa fase difensiva. Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere di poter giocare un calcio più offensivo».

SCELTE RAGIONATE – Pioli prosegue difendendo le sue scelte: «Credo che da allenatore ho chiara la situazione, sono sicuro che se avessimo giocato il nostro calcio saremmo andati ancora più in difficoltà. Chiaro che dobbiamo fare meglio tante cose, abbiamo trovato più densità ma non si può rinunciare ad essere offensivi. Bisogna anche vivere i momenti senza buttare via tutto il lavoro, dobbiamo essere più consapevoli per tornare competitivi. Leao? Ha un grandissimo potenziale, la scelta di giocare con due attaccanti più vicini era per mettere in difficoltà la difesa dell’Inter, cosa che non ci è riuscita poi così tanto. Su Leao puntiamo tanto anche se oggi non l’ho schierato dal 1′. Se con il senno del poi lo farei giocare dall’inizio? No, nel senso che le scelte che ho fatto sono le migliori per quello che ho visto durante la settimana».

RIPARTENZA – Pioli per finire prova a capire cosa sta succedendo al Milan: «È successo che le partite negative ci hanno tolto fiducia e convinzione perché non siamo ancora una squadra così matura, con qualche giocatore assente e qualcuno non al massimo. Abbiamo sofferto ma credo che bisogna ripartire da stasera, poi è un’altra sconfitta che fa male in un derby ma abbiamo ritrovato solidità e determinazione».