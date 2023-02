Lautaro Martinez: «Stamattina già sensazioni ottime! Dominio dal 1’»

Lautaro Martinez ha parlato nel post partita di Inter-Milan. Il Toro ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la rete e per il derby vinto. Super gara del capitano. Le sue parole su Sky Calcio Club

ORGOGLIO − Lautaro Martinez soddisfatto dopo la gara: «Dopo il Mondiale, ho avuto un po’ di male alla caviglia non riuscendomi ad allenare. A Bahia Blanca mi son curato ritornando qua con grande carica. Sto facendo bene, sono contento. Oggi avevamo la sensazione già questa mattina, quando abbiamo fatto le palle inattive. L’Inter era concentrata, pronta e protagonista dal 1′. Scudetto? Ci credo ancora, i punti sono tanti ma faremo la corsa su di noi. Poi vedremo. Si parlava tanto del modulo del Milan, ma noi eravamo concentrati su di noi come a Riyad. Si è vista una squadra protagonista. Sono pronto a tutto, posso giocare da prima o da seconda. Posso fare dei movimenti per favorire i miei compagni o ricevere palla davanti la porta. Mi piace scendere a giocare, ma cambia poco con chi gioco».