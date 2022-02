D’Ambrosio: «Oggi due punti persi. Stanchi? Chi non soffre, non vince!»

Danilo D’Ambrosio ha parlato dopo il fischio finale di Genoa-Inter, terminata 0-0. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

OCCASIONE PERSA – Danilo D’Ambrosio non nasconde l’amarezza dopo il pareggio a reti bianche di Genoa-Inter. Ecco le sue parole al termine della gara: «A prescindere dagli altri risultati, oggi sono due punti persi. Puntiamo sempre alla vittoria, eravamo venuti qua per vincere: sono due punti persi. Difficoltà a segnare? Non credo alla sfortuna: è normale che quando hai tante occasioni la devi buttare dentro. È un gioco di squadra, quindi i demeriti non sono solo degli attaccanti. Dobbiamo essere più precisi e cinici. Stanchi? Veniamo da un mese dove giochiamo ogni tre giorni, e affronteremo un mese uguale. Ma chi gioca nelle grandi squadre è abituato, bisogna allenare la mente ad essere concentrati. Chi non soffre, non vince: chi è disposto a soffrire di più, per sé stesso e la squadra, alla fine otterrà il risultato».