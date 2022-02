Genoa-Inter, le pagelle: Barella si ripete negativamente. Dzeko ammirevole, 6

Genoa-Inter è terminata 0-0. Un’altra pessima prestazione per la squadra di Inzaghi, che è protagonista dell’ennesimo passo falso stagionale non accettabile. I migliori di una partita senza reti sono il portiere e il centravanti, ma solo perché gli altri non arrivano alla sufficienza nemmeno con i “bonus”. Di seguito le pagelle di Genoa-Inter

SAMIR HANDANOVIC 6 – La parata su Melegoni è difficile da commentare: reattività come pregio o difetto? Nella ripresa può fare lo spettatore. E almeno torna a casa con la porta imbattuta.

Genoa-Inter, le pagelle dei difensori

DANILO D’AMBROSIO 5.5 – Poco coinvolto nella costruzione dal basso e quando gli capita la palla tra i piedi ricorda perché è solo una riserva. Non è Skriniar ma non può essere nemmeno il suo vice. Meglio in attacco ma la traversa gli nega la gioia del gol.

– Dall’87’ FELIPE CAICEDO SV – Debutta nel finale contro la squadra che detiene la proprietà del suo cartellino, fa cambiare modulo a Inzaghi e anche la partita. Peccato sia troppo tardi.

STEFAN DE VRIJ 5.5 – Si fa sovrastare dal giovane Yeboah e fatica a contenerlo sia atleticamente sia fisicamente. Molto meglio nel finale contro il più acerbo Kallon.

ALESSANDRO BASTONI 5 – La prima ghiotta occasione che capita sui piedi di Gudmundsson nasce da una marcatura superficiale sull’ala destra islandese, che per poco non si ripete qualche minuto dopo. Nella ripresa ha molti meno problemi da tenere a bada ma in fase di spinta è nullo.

Genoa-Inter, le pagelle dei centrocampisti

DENZEL DUMFRIES 5.5 – Più timido del solito. Attacca la profondità con poca convinzione ed è impacciato quasi come a inizio stagione. Non incide come può, pur provandoci in tutti i modi fino all’ultimo.

NICOLÒ BARELLA 4.5 – Non azzecca una giocata né da mezzala destra né da mezzala sinistra. Contro il Sassuolo aveva fallito giocando fuori ruolo davanti alla difesa, a quanto pare il problema non è tattico. E nemmeno fisico, perché il blackout sembra di altro genere. Troppo sconnesso con la partita. Irriconoscibile. Il peggiore.

– Dall’83’ MATIAS VECINO SV – La mossa della disperazione di Inzaghi, che rispolvera l’uruguayano per cercare il gol di confusione. Non arriva.

MARCELO BROZOVIC 5.5 – Torna in campo dopo aver scontato la squalifica ma la manovra dell’Inter non migliora rispetto a Inter-Sassuolo. Anzi, anche il croato complica la situazione perdendo palloni sanguinosi. Apprezzabile l’impegno tattico quando Inzaghi stravolge tutto e lo costringe quasi a giocare da difensore.

HAKAN CALHANOGLU 5 – Sfiora il gol del vantaggio a inizio partita e poi a fine primo tempo. Gli unici due picchi della sua partita, assolutamente sottotono. Inoltre, batte una serie infinita di corner senza riuscire ad aggiungere un “+1” alla voce assist.

– Dal 73′ ARTURO VIDAL 5 – Gioca un quinto della partita, rispetto ai quattro di Calhanoglu, bissandone in tutto la concretezza. Nulla. Più dannoso che utile alla causa quando entra con questa superficialità.

IVAN PERISIC 5 – All’inizio è chiamato ad aumentare la sua presenza in difesa, dove la squadra traballa un po’ più del previsto. Poi ha più margine per spingersi in attacco, dove fatica più del solito pur riuscendo ad arrivare sul fondo rispetto a Dumfries. Inconcludente rispetto alla sua media stagionale.

– Dall’83’ FEDERICO DIMARCO SV – Entra per fare il quinto di centrocampo ma nel giro di 4′ si ritrova senza più modulo né ruolo. Fa numero.

Genoa-Inter, le pagelle degli attaccanti

EDIN DZEKO 6 – Agisce da regista offensivo al posto di Sanchez, che non sembra in una delle sue serate migliori. E la lontananza dalla porta non lo aiuta. Ci mette l’anima, giocando 95′ ad altissima intensità. Praticamente un difensore aggiunto. Peccato un attaccante debba segnare per dare un contributo alla causa. Mezzo voto in più per l’impegno atletico e tattico assolutamente fuori da ogni logica per un centravanti prossimo ai 36 anni. Il migliore.

ALEXIS SANCHEZ 5 – Altra partita da leone in gabbia che dimentica di essere stato liberato. Trovare una sua giocata realmente utile è un esercizio complicato. Sbaglia completamente l’approccio alla partita. E torna il dilemma: perché tante chiacchiere polemiche fuori dal campo se poi le prestazioni in campo sono queste?

– Dal 73′ LAUTARO MARTINEZ 6 – Voto di fiducia, perché entra troppo tardi e fa il massimo che può in mezzo al delirio tecnico-tattico ma soprattutto psico-fisico. Inzaghi dovrebbe metterlo al centro dell’attacco, non relegarlo in panchina per quattro quinti di partita.

Il voto all’allenatore dell’Inter

SIMONE INZAGHI 5 – La prestazione offerta dalla sua squadra è addirittura peggiore di quella in Inter-Sassuolo ma il risultato fa tutta la differenza del mondo. Dallo 0-2 di San Siro allo 0-0 di Marassi il punto è guadagnato. Incomprensibile la gestione dei cambi, così come tante altre piccole sfumature tattiche e non solo. L’Inter in campo è irriconoscibile, Inzaghi in panchina di più. Offuscato.

I voti degli avversari: il Genoa di Alexander Blessin

GENOA: Sirigu 6.5; Hefti 6, Maksimovic 6.5 [dal 53′ Cambiaso SV (dal 61′ Calafiori 6), Ostigard 7, Vasquez 6.5; Sturaro 6.5, Badelj 6.5; Gudmundsson 7 (dall’83’ Amiri SV), Melegoni 7, Portanova 7 (dall’83’ Rovella SV); Yeboah 7 (dal 61′ Kallon 6). All. Blessin 7