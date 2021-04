Bastoni sarà titolare stasera in Napoli-Inter (vedi articolo). Queste le sue parole, nell’intervista a Inter TV, in attesa del posticipo della trentunesima giornata di Serie A 2020-2021.

VITTORIA DA CONQUISTARE – Alessandro Bastoni presenta Napoli-Inter: «Ci teniamo molto a far bene. Il Napoli è una squadra molto forte, in uno stadio difficile. Siamo pronti alle difficoltà che ci verranno incontro e determinati per fare il meglio possibile. Sappiamo benissimo le qualità che ha il Napoli, specialmente in fase offensiva, ha tanti campioni. Però il nostro obiettivo, oltre allo scudetto, è chiudere con la miglior difesa: è uno stimolo per far bene. Credo sia stato uno step di ulteriore crescita arrivato quest’anno. Sappiamo gestire molto bene le partite e difendere per poi ripartire».