Zambrotta: «Conte si rilassa solo dopo aver vinto. Inter, un solo dubbio»

Gianluca Zambrotta – ex esterno della Juventus e dell’Italia campione del Mondo nel 2006, intervenuto durante il programma “A Tutta Rete” su “Rai Due”, ha parlato del momento attuale dell’Inter e del lavoro di Antonio Conte.

UN SOLO PROBLEMA – Gianluca Zambrotta ha parlato del lavoro di Antonio Conte e del momento attuale dell’Inter: «Conte si rilassa solo dopo aver vinto, è giusto che tenga alta la tensione in questo momento. Secondo me l’Inter non si discute. È chiaro che magari si va a vedere il discorso del gioco, ma questo fa parte di tutto quello che gira intorno a una squadra che sta prima in classifica. A oggi l’unica incertezza riguarda la società e la programmazione futura in vista dell’anno prossimo. Questa è l’unica grande incognita che resta attorno alla società».