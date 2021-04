Torino, colpaccio salvezza: 3-1 alla Roma post Europa League

Termina 3-1 la sfida fra Torino e Roma, iniziata alle 18. I granata conquistano tre punti importantissimi in ottica salvezza (considerando anche la vittoria del Cagliari sul Parma), mentre ai giallorossi per conquistare la Champions League resta ormai soltanto la vittoria dell’Europa League.

COLPO SALVEZZA – Grande vittoria per il Torino ai danni di una Roma che paga le fatiche dell’Europa League. Dopo soli tre minuti passano in vantaggio proprio i giallorossi su un asse tutto spagnolo: Pedro con un assist di tacco serve Borja Mayoral che buca Vanja Milinkovic-Savic per il gol dello 0-1, confermato dopo un check al VAR. I giallorossi, fiaccati dalle fatiche europee dopo la sfida di giovedì contro l’Ajax, subiscono gli assalti del Torino che in più di un’occasione vanno vicini al pareggio. Pareggio che arriva nella ripresa, quando al 57′ Sanabria stacca di testa e trafigge Mirante sfruttando un bel cross di Ansaldi. Al 71′ arriva anche il vantaggio granata: Belotti colpisce verso la porta, Mirante respinge ma è bravo Zaza a ribadire in rete il gol del 2-1. Nel finale, dopo l’espulsione di Diawara, è ancora Belotti grande protagonista: ruba palla a Fazio, riparte in velocità e serve Rincon in mezzo all’area di rigore che, tutto solo, appoggia in rete il 3-1. Il Torino raggiunge così Benevento e Fiorentina a 30 punti, a cinque distanze dal terzultimo posto.