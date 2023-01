Inter-Napoli, Darmian dal 1′ cambia le scelte di Spalletti? Un dubbio – Sky

Inter-Napoli si giocherà stasera a San Siro alle ore 20.45. Secondo le ultimissime di formazione, Inzaghi ha un dubbio sulla fascia destra che inevitabilmente potrebbe modificare anche le scelte iniziali di Spalletti (vedi articolo). Di seguito quanto rivelato da Ugolini su Sky Sport 24

CAMBIAMENTI – Inter-Napoli si avvicina con un dubbio per parte. Qualora Simone Inzaghi scegliesse Matteo Darmian a destra, Luciano Spalletti potrebbe schierare Mario Rui e sinistra. Di seguito le ultime di Massimo Ugolini: «Con Dumfries favorito la scelta di Spalletti sarebbe ricaduta su Olivera, più utile per contrastare la fisicità dell’olandese. Non che Darmian non sia fisico, ma un assetto più prudente dell’Inter potrebbe indurre Spalletti a preferire Mario Rui sulla corsia sinistra. Resta dunque questo dubbio con Olivera favorito, per il resto non ci sono novità: tutto confermato a centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Politano vince il ballottaggio su Lozano insieme a Osimhen e Kvaratskhelia».

Napoli probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.