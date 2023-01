Inter Primavera, in arrivo un terzino destro per Chivu: i dettagli

L’Inter Primavera sta per accogliere un nuovo calciatore. Primo rinforzo per Cristian Chivu in questo mercato di gennaio

IN ARRIVO – L’Inter ha concluso l’acquisto di Alem Nezirovic, terzino destro svedese classe 2004. Il giocatore effettuerà le visite mediche nella giornata di lunedì, poi firmerà un contratto di 4 anni.

Fonte: Gianlucadimarzio.com