Inter-Napoli, Darmian scalza Dumfries? In attacco tutto confermato – Sky

Inter-Napoli è la sfida in programma a San Siro alle ore 20.45, valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso di Sky Sport 24, tutto confermato in attacco per Inzaghi mentre sulla fascia destra crescono le quotazioni di Darmian

QUOTAZIONI IN RIALZO – Inter-Napoli è la sfida in programma stasera a San Siro. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, con Denzel Dumfries non al meglio salgono le quotazioni di Matteo Darmian: «Aspettiamo l’arrivo delle squadre ma dovrebbero essere confermate le ultime indiscrezioni con Lukaku dal 1′ insieme a Dzeko, quest’ultimo in netto vantaggio su Lautaro Martinez. Per il resto tutto confermato ad eccezione della fascia destra dove sono in crescita le quotazioni di Darmian che se la gioca con Dumfries. Potrebbe avere senso anche dal punto di vista tattico perché da quella parte il Napoli è molto pericoloso».