Palladino: «Rovella? Conto di recuperarlo a breve!». Pronto già per l’Inter?

Palladino si appresta a sfidare la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi con il suo Monza, prossimo avversario dell’Inter in campionato sabato 7 gennaio alle ore 20.45. Il tecnico del club brianzolo fa il punto sulle condizioni di Rovella, assente per infortunio. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport

DA RECUPERARE – Raffaele Palladino si appresta a sfidare la Fiorentina con il suo Monza nel match in programma alle ore 18.30 e valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Il tecnico della squadra brianzola, prossima avversaria dell’Inter, fa il punto sulle condizioni di Nicolò Rovella: «Purtroppo abbiamo perso Rovella per un paio di giorni, niente di preoccupante: conto di recuperarlo nel minor tempo possibile. Ho comunque un parco di giocatori importanti a centrocampo. Sono convinto che chi sostituirà Rovella lo farà nel miglior modo possibile».