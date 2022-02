Inter-Liverpool: le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Inter-Liverpool segnerà il ritorno nerazzurro nella fase finale della massima competizione europea ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Inzaghi né quelli di Klopp. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita di andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. Ecco le probabili formazioni di Inter-Liverpool

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificato: 23 Barella.

Indisponibili: 8 Vecino, 18 Gosens, 19 J. Correa.

Fuori Lista UEFA: Brazao; 11 Kolarov.

Ultime notizie: L’incognita Bastoni (in caso di forfait, D’Ambrosio è favorito su Dimarco) condizionerà il pre-partita di Inzaghi, che già dovrà scegliere come sostituire Barella e chi affiancare a Lautaro Martinez in attacco. Vidal e Dzeko sono le prime scelte, Gagliardini e Sanchez li insidiano partendo dietro nelle gerarchie.

Inter-Liverpool, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Klopp

LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 van Dijk, 26 Robertson; 14 J. Henderson (C), 3 Fabinho, 8 N. Keita; 11 Salah, 20 Diogo Jota, 10 Mané.

A disposizione: 62 Kelleher; 5 Konaté, 6 Thiago Alcantara, 7 Milner, 9 Firmino, 21 Tsimikas, 15 Oxlade-Chamberlain, 17 Jones, 18 Minamino, 23 Luis Diaz, 67 Elliott.

Allenatore: Jurgen Klopp

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: –

Fuori Lista UEFA: –

Ultime notizie: Nessun dubbio in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco sì. Keita e Diogo Jota sono favoriti su Thiago Alcantara e Firmino per completare l’undici di partenza di Klopp a Milano. Da valutare un paio di acciaccati per allungare la panchina.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Liverpool in Champions League verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.