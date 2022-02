Inter-Liverpool, presente anche Zhang: rientro in Cina posticipato – TS

Inter-Liverpool, oltre a numerosi tifosi vip (vedi articolo) vedrà in tribuna anche Steven Zhang. Il presidente nerazzurro ha posticipato il rientro in Cina

PRESENTE – Inter-Liverpool è una delle partite più importanti della stagione nerazzurra. In tribuna, scrive il Tuttosport, sarà presente anche Steven Zhang. Il presidente nerazzurro, nella giornata di ieri, ha passato quasi l’intera giornata ad Appiano Gentile, assistendo all’allenamento e caricando i giocatori. Il suo rientro in Cina, scrive il quotidiano, dovrebbe essere posticipato fino alla gara di ritorno, in programma l’8 marzo. Nel frattempo, entro la fine della settimana, dovrebbe arrivare l’ufficialità dei rinnovi della dirigenza.

Fonte: Tuttosport