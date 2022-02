Brazao, odissea senza fine per lasciare l’Inter: il Cruzeiro di Ronaldo aspetta

Brazao si sta allenando in Brasile ma ufficialmente risulta essere ancora un calciatore di proprietà dell’Inter. Il portiere brasiliano, già accolto da Ronaldo in casa Cruzeiro, non è ancora stato tesserato

ANCORA TUTTO FERMO – La situazione che coinvolge Gabriel Brazao (vedi articolo) sta diventando grottesca. Il portiere classe 2000 è ormai da tre settimane in Brasile. Dove si sta allenando regolarmente con il Cruzeiro del Presidente Ronaldo, che vuole riportare immediatamente la “sua” squadra in Serie A. Brazao, però, non è ancora stato ufficializzato dal Cruzeiro. La società brasiliana, infatti, attende ancora alcuni documenti dall’Italia. Nessun giallo, comunque. Le tempistiche prolungate non sono un problema per l’Inter né per il Cruzeiro, che ha tempo fino al 12 aprile per tesserare il portiere. E qualsiasi altro nuovo acquisto. Di fatti Brazao è stato uno dei primi colpi di mercato del Cruzeiro. Praticamente all’inaugurazione della riapertura del calciomercato in Brasile. Continua a mancare solo il tesseramento e quindi l’annuncio definitivo del prestito, con tutti i dettagli dell’operazione che l’Inter considera già conclusa da tempo. Questa settimana sarà quella decisiva per mettere nero su bianco? Senza tesseramento Brazao potrà solo continuare ad allenarsi, senza scendere in campo in partite ufficiali. 2002: Odissea in Brasile…