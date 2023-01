Inter-Empoli, Lukaku migliora! Inzaghi pensa a due cambi: le ultime – Sky

Inter-Empoli è la sfida in programma lunedì alle ore 20.45 in un San Siro pronto ad accogliere i Supercampioni d’Italia nerazzurri. Secondo le ultime di Sky Sport, Inzaghi sta pensando a due cambi in particolare. Di seguito le ultimissime sulla probabile formazione

TUTTI IN GRUPPO – L’allenamento in vista di Inter-Empoli è finito mezz’ora fa. Hanno lavorato tutti in gruppo e molto bene, Lukaku fa progressi ma non partirà dal 1′ contro l’Empoli. L’idea è quella di farlo giocare 15-20 minuti, quindi è probabile che la coppia titolare in attacco sia ancora una volta Lautaro Martinez e Dzeko.

Inter-Empoli, Inzaghi pensa a due cambi: le ultime da Appiano Gentile

CAMBI – Per quanto riguarda le scelte, è possibile che non scendano in campo gli stessi undici visti in Supercoppa. Hanno chance sia de Vrij che Dumfries così come in cabina di regia si alterneranno Calhanoglu e Asllani in attesa che Brozovic, insieme ad Handanovic, aumenti i carichi di lavoro la prossima settimana per rimettersi a disposizione di Inzaghi.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez