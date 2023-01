Inter, post Skriniar: piace Scalvini, spunta un nome dal Lione – SM

L’Inter va verso la conferma dell’addio a giugno di Milan Skriniar (vedi aggiornamenti). La società è al lavoro per bloccare il sostituto il prima possibile.

NOMI – L’Inter nel frattempo si guarda attorno per il futuro. Anche perché oltre a Milan Skriniar, anche Stefan De Vrij è in scadenza. Daniele Miceli a Sport Mediaset ha fatto alcuni nomi per la difesa: «Si fanno tanti nomi, tra cui quello di Scalvini. Il 2003 piace a molti e ha una valutazione importante, sui 40 milioni. Al momento non c’è nulla con l’Atalanta. Tra gli altri c’è il nome di Lukeba, centrale del Lione. L’impressione è che ci sia un nome che l’Inter sta trattando e che ancora non sia emerso». Probabilmente è anche la speranza dei tifosi, costretti a salutare l’ennesimo giocatore.

CASSA – Perdendo Skriniar a zero, rimane la necessità di fare cassa per la società nerazzurra. Miceli ha già dato il nome del sacrificato: «Attenzione anche a Dumfries che piace tanto alle inglesi: c’è il Tottenham oltre al Chelsea che però nelle ultime ore sarebbe su Malo Gusto 19enne del Lione. I blues potrebbero chiudere l’ennesimo trasferimento. Dumfries rimane l’indiziato numero uno per fare cassa per i nerazzurri». In tal caso l’Inter dovrebbe pensare a un innesto sulla destra, per non ritrovarsi coi soli Matteo Darmian e Raoul Bellanova.