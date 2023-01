Skriniar, c’è l’accordo col PSG: ipotesi trasferimento già a gennaio? – SM

Milan Skriniar è sempre più lontano dall’Inter. Il difensore slovacco sarebbe vicino al passaggio al PSG da giugno, ma potrebbe salutare prima.

BONUS – Milan Skriniar sarebbe già con la valigia in mano. Daniele Miceli ha parlato così a Sport Mediaset riguardo la trattativa legata allo slovacco: «Oggi la verità è che Skriniar non firma il rinnovo proposto dall’Inter, in Francia sono sicuri. Ha un accordo verbale con il PSG per la prossima stagione. Ingaggio da 9 milioni euro e un bonus alla firma di 25. Dalle nostre verifiche di stamattina sarebbero 20 i milioni alla firma. Rimane un’ipotesi di un trasferimento già a gennaio. C’è un’apertura, il PSG potrebber versare un indenizzo da 10-15 milioni di euro. Devono realizzarsi un po’ di questioni non facili: l’Inter deve trovare il sostituto innanzitutto. Il PSG dovrebbe rinunciare all’attaccante che sta cercando. Skriniar invece dovrebbe rinunciare al super bonus alla firma. Diversi incastri non troppo facili». Il sostituto l’Inter dovrebbe averlo già da tempo, sapendo della possibilità che la firma non arrivasse.