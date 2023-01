Inzaghi col dubbio in attacco: Correa scalpita, Lukaku in gruppo – SM

L’Inter si rituffa sul Campionato con l’Empoli che arriva a San Siro. Simone Inzaghi si trova con un dubbio in attacco per la gara di lunedì.

ATTACCO – Lunedì l’Inter tornerà a San Siro. L’avversario di giornata sarà l’Empoli, una gara da non sottovalutare e in cui c’è bisogno dei tre punti per dare continuità a quanto fatto finora. Simone Inzaghi, secondo Sport Mediaset, dovrebbe affidarsi alla coppia da 23 gol, formata da Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Rimane la possibilità di far riposare uno dei due per dare spazio a Joaquin Correa. Le risposte di Romelu Lukaku, tornato ad allenarsi in gruppo, sono buone e dare spazio al belga diventa quasi un obbligo per recuperarlo fisicamente con un po’ di ritmo partita, limitato a massimo un tempo. Resta out Marcelo Brozovic che sta facendo ancora lavoro differenziato. Verrà rivalutato nelle prossime settimane, così come Samir Handanovic.