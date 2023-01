Caressa: «25 milioni a Skriniar? È uno scandalo, io prenderei Baschirotto!»

Fabio Caressa ha parlato riguardo la situazione di Milan Skriniar e l’Inter ai microfoni di Radio Deejay, con un commento sul difensore del Lecce, Baschirotto.

SCANDALO – Per Fabio Caressa non ci sono vie di mezzo: «Dare 25 milioni alla firma a Skriniar è uno scandalo. La UEFA dovrebbe intervenire seriamente, non è possibile che il regolamento venga aggirato così.. Ci sono club che hanno delle regole e club che ne hanno altre. Skriniar è un buon difensore, nulla da dire. RImane pur sempre un difensore, si sostituisce. La stessa cosa vale per De Vrij. Vi dico, io prenderei Baschirotto a 4 milioni e non Skriniar a 50. Tanto nessuno dei due ti fa vincere lo scudetto, ma bisogna dare le giuste le proporzioni alle cose». Baschirotto tra l’altro è tra i salentini andati in gol nell’ultima giornata contro il Milan.