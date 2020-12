Inter-Bologna, Mihajlovic mette in difficoltà Conte? Squadra a specchio

Sinisa Mihajlovic Bologna

Inter-Bologna, formazione praticamente scontata per Antonio Conte in vista del match di questa sera. Discorso ben diverso invece per Sinisa Mihajlovic che proprio in queste ore starebbe valutando la possibilità di schierarsi a specchio, complice l’assenza anche di Orsolini (QUI le nostre probabili formazioni).

LE ULTIME – Inter-Bologna, Sinisa Mihajlovic dovrà fare i conti con l’importante assenza di Orsolini per infortunio, uno dei giocatori offensivi più talentuosi della squadra. Al suo posto potrebbe giocare Sansone, che in carriera ha già segnato tre gol ai nerazzurri così come indicato all’interno di questo articolo. Il tecnico rossoblù per Inter-Bologna starebbe pensando alla possibilità di schierarsi a specchio. Due i motivi principali: il primo è proprio legato all’assenza dell’esterno italiano, e dunque con la possibilità di giocare con De Silvestri esterno destro nel 3-4-1-2 e Hickey sulla fascia opposta. La seconda è legata proprio alla difficoltà dell’Inter di Antonio Conte di sfidare le squadre che si schierano a specchio. La novità inoltre potrebbe essere l’inserimento di Gary Medel al centro della difesa (vedi QUI), anche se ieri il tecnico in conferenza avrebbe escluso la possibilità con un centravanti come Romelu Lukaku (QUI le sue dichiarazioni).