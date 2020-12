Inter-Bologna (Serie A): le probabili formazioni della 10ª giornata

SERIE A – 10ª giornata

Sabato 05/12/2020 ore 20:45 Le probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER BOLOGNA (3-5-2) (4-2-3-1) 1 HANDANOVIC (C) SKORUPSKI 28 33 D’AMBROSIO DE SILVESTRI 29 6 DE VRIJ TOMIYASU 14 95 A. BASTONI DANILO L. 23 2 HAKIMI HICKEY 3 22 VIDAL SVANBERG 32 77 BROZOVIC SCHOUTEN 30 5 GAGLIARDINI SANSONE 10 14 PERISIC SORIANO 21 9 R. LUKAKU BARROW 99 7 A. SANCHEZ (C) PALACIO 24 Allenatore A. CONTE S. MIHAJLOVIC Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-BOLOGNA

PANCHINA 27 PADELLI (GK) (GK) DA COSTA 1 97 A. RADU (GK) PAZ 6 10 LAUTARO MARTINEZ DOMINGUEZ 8 11 KOLAROV MBAYE 15 12 SENSI MEDEL 17 13 RANOCCHIA BALDURSSON 18 15 YOUNG RABBI 19 24 ERIKSEN KINGSLEY MICHAEL 22 36 DARMIAN CALABRESI 33 37 SKRINIAR VIGNATO 55 42 L. MORETTI VERGANI 63 KHAILOTI 68 INDISPONIBILI

8 VECINO (infortunio)

44 NAINGGOLAN (infortunio)

99 PINAMONTI (infortunio) 4 DENSWIL (infortunio)

7 ORSOLINI (infortunio)

9 SANTANDER (infortunio)

11 OLSEN (infortunio)

16 POLI (infortunio)

20 BREZA (non convocato)

35 DIJKS (infortunio) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI – – ULTIME NOTIZIE

Rotazioni in vista della Champions League per Conte, che deve scegliere se far rifiatare anche de Vrij a favore di Ranocchia. Hakimi favorito su Darmian a destra. La suggestione Eriksen dal 1′ rischia di restare tale anche con Sensi relegato “ufficialmente” in panchina. La pre-tattica sulla difesa a tre è stata smentita dallo stesso Mihajlovic, che sta ragionando sul reinserimento dell’ex Medel a centrocampo. In questo caso a fargli spazio potrebbe essere uno dei trequartista per proporre il più abbottonato 4-3-2-1.