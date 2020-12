Inter-Bologna, Mihajlovic con Sansone: contro i nerazzurri a quota tre

Sinisa Mihajlovic Bologna

Inter-Bologna in programma questa sera in vista della decima giornata di Serie A 2020-2021. Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di Orsolini per infortunio, per questo motivo si affiderà a Nicola Sansone, un pericolo per l’Inter.

UN PERICOLO – Inter-Bologna, nei felsinei pesa l’infortunio di Orsolini, che ha rimediato una lesione muscolare alla coscia e il suo 2020 è terminato presumibilmente anzitempo. Sulla fascia in attacco Sinisa Mihajlovic si affiderà a Nicola Sansone, che in carriera ha già realizzato ben tre gol all’Inter. Il primo con la maglia del Parma nella stagione 2012-2013, gol decisivo per la sua squadra per l’1-0 finale. Il secondo proprio la stagione successiva e ancora con la maglia del Parma ha realizzato il momentaneo 0-1 (partita terminata 3-3). Il terzo e ultimo gol realizzato nella stagione 2014-2015 con la maglia del Sassuolo, in casa ha realizzato il gol del momentaneo 2-0.