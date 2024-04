L’Inter e la grande festa Scudetto: 5 ore di camminata. Le tappe − Sky

L’Inter prepara la partita contro il Torino, la prima da campione d’Italia in carica. Subito dopo la gara delle 12.30, partirà la festa scudetto. Il programma è già definito.

PROGRAMMA − Inter, prima il Torino poi la festa. Oppure il contrario. Domenica sarà un giorno di giubilo per la Beneamata, che al termine del match contro i granata, il primo da campioni d’Italia, farà partire la grande festa per la vittoria del ventesimo scudetto. Il programma, come riferisce Andrea Paventi di Sky Sport 24, è ben definito e chiaro. Da San Siro partiranno due bus scoperti intorno alle 16 e percorreranno ben otto chilometri prima di arrivare in Duomo poco dopo le 21. Saranno praticamente cinque ore di camminata, in quanto i due pullman viaggeranno a passo d’uomo. Arrivati in Duomo, Lautaro Martinez e compagni saliranno sull’ormai iconica terrazza dove partirà un bellissimo dj set. Lì i giocatori festeggeranno con i tifosi tra cori, canti e balli.