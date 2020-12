Agoumé subito dopo Camavinga per il Bayern Monaco: Inter avvisata – CM

Agoumé è sotto i riflettori dei grandi club europei pur non trovando ancora molto spazio in Serie A. Come riportato da Fabrizio Romano – giornalista di “Sky Sport” – sul portale “CalcioMercato.com”, l’Inter è a conoscenza dell’interesse del Bayern Monaco

OBIETTIVO FUTURO – Arrivano conferme sull’interesse del Bayern Monaco per Lucien Agoumé, anche se solo in ottica futura. L’Inter, che lo ha mandato in prestito allo Spezia, spera possa giocare di più in Serie A in questa stagione. Intanto il Direttore Sportivo Hasan Salihamidzic apprezza davvero tantissimo il centrocampista francese classe 2002. Acquistato dall’Inter per circa 5 milioni di euro dal Sochaux, soffiandolo al Manchester City e proprio al Bayern Monaco. Salihamidzic lo inserisce alle spalle del coetaneo e connazionale Eduardo Camavinga (Rennes) tra i talenti più interessanti in circolazione. Ma come raccolto in esclusiva da Inter-News.it, l’Inter non si lascerà scappare facilmente Agoumé (vedi articolo).