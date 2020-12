ESCLUSIVA – Damiani: “Agoumé tra i migliori, sarà titolare dell’Inter! Futuro? Vi spiego”

Condividi questo articolo

Lucien Agoumé Francia

Agoumé nel corso dell’ultima sessione di mercato si è trasferito in prestito dall’Inter allo Spezia, con l’obiettivo principale di giocare e soprattutto fare esperienza, prima di tornare a Milano. Il calciatore però al momento ha totalizzato solamente novantotto minuti stagionali. La redazione di Inter-News.it ha intervistato Oscar Damiani che ha collaborato con il suo procuratore (Djibril Niang) a trasferirsi all’Inter. Il noto procuratore ci ha parlato del futuro del ragazzo che interessa a qualche top club (vedi QUI).

SCARSO IMPIEGO – Agoumé, giovane centrocampista di proprietà dell’Inter, si è trasferito in prestito allo Spezia sperando di trovare più spazio. In questa stagione però ha giocato solamente novantotto minuti. Oscar Damiani, noto procuratore che ha collaborato con Djibril Niang (procuratore di Agoumé) per portarlo all’Inter, ai nostri microfoni ha parlato del suo scarso impiego e soprattutto il suo futuro, considerando il mercato e l’interesse di qualche top club: «Agoumé, scarso impiego con lo Spezia? Il ragazzo è tranquillo, si allena e aspetta la sua occasione. Quando ha giocato però ha fatto bene! Per lui è un’esperienza importante anche se non sta giocando molto, aspettiamo. Allo Spezia lo stimano e lo apprezzano, è un talento straordinario! Sono sicuro che in futuro sarà un titolare dell’Inter. Mercato di gennaio? Ancora è presto, vediamo cosa succede in questi mesi. Interesse del Bayern Monaco? È un giovane importante, classe 2002 e tra i migliori in Europa quindi è normale che interessa a molti club però il suo cartellino è di proprietà dell’Inter per cui non c’è nessuna possibilità che il giocatore vada via. La società nerazzurra ha creduto molto in lui facendo un investimento importante».

Si ringrazia Oscar Damiani per la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è consentita solo previa citazione della fonte (Inter-News.it) e inserendo il link al contenuto originale.