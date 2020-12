Acquafresca: “Inter ancora viva. Nainggolan? Giocherebbe alla Juventus!”

Condividi questo articolo

Robert Acquafresca

L’Inter con una vittoria tiene ancora vive le speranze in UEFA Champions League, Robert Acquafresca intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha parlato di questo e dello scarso impiego dell’amico Radja Nainggolan.

IN EUROPA – L’Inter ancora viva in Champions League, non molla mai proprio come il suo tecnico Antonio Conte. Di questo ne parla Acquafresca su TMW: «Inter? In UEFA Champions League una vittoria che tiene viva la speranza. Le squadre di Conte non mollano mai, anche quando sono morte hanno la capacità di tirare fuori qualcosa. La sfida di questa sera? Il calcio è bello perché può riservare delle sorprese. Per il Bologna può essere l’inizio di un nuovo cammino. Sono abbastanza neutrale. Ho difficoltà a schierarmi, entrambe mi hanno dato tantissimo. Con un pareggio scontenterei l’Inter e magari, dipende come si mette la partita, anche il Bologna».

SU NAINGGOLAN – Poi fa riferimento anche allo scarso impiego di Radja Nainggolan: «Farebbe comodo a tutte le squadre di Serie A. Anche alla Juventus. È un mio amico, dispiace che non giochi all’Inter. Ha il carisma e l’esperienza per far crescere Marin. Da tifoso spero torni, ma è un giocatore che costa. Con Nainggolan il Cagliari alzerebbe l’asticella».

Fonte: tuttomercatoweb.com