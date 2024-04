Sala cuore nerazzurro: «Inter, Ambrogino d’oro! Evitare polemiche»

Beppe Sala, sindaco di Milano, è un vecchio cuore nerazzurro. Ma ci tiene a ribadire di essere super partes nell’annunciare un premio proprio per l’Inter dopo la vittoria della seconda stella. A riportare le sue parole ci ha pensato Sky Sport.

DOPPIA STELLA – Inutile girarci attorno: quanto fatto ieri dall’Inter nel derby contro il Milan è qualcosa di storico. Una vittoria di uno scudetto per la prima volta in un derby. E che scudetto: seconda stella e titolo numero venti nel campionato italiano. Dimostrando di essere sempre un passo avanti ai “cugini” rossoneri. E proprio a tal proposito, il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la sua intenzione di premiare proprio i giocatori nerazzurri per quanto fatto in questo campionato.

Inter, Sala annuncia la premiazione con l’Ambrogino d’Oro

POLEMICHE DA EVITARE – Beppe Sala, però, ci tiene nel suo annuncio a voler evitare polemiche. Facile, infatti, attaccarlo per la sua nota fede nerazzurra. Il sindaco del capoluogo lombardo vuole subito spegnere ogni possibile lamentela e lo fa con queste parole: «Dico subito che è quello che avremmo fatto anche per il Milan quando ha vinto lo scudetto. Solo che allora era l’ultima giornata di campionato e i giocatori avevano prenotato aerei, quindi non eravamo riusciti a farlo. È giusto che vengano invitati e pensiamo di dar loro l’Ambrogino d’Oro per la seconda stella, come l’abbiamo data ad Armani Basket per la terza stella. È un trattamento standard. La mia passione è irrilevante, anche se è chiaro che mi fa piacere».