La Russa la tocca piano: «Due stelle Inter, goduto! Proposta al Milan»

Da grande tifoso interista qual è, l’Onorevole Ignazio La Russa non poteva non commentare la vittoria del ventesimo scudetto da parte dell’Inter. Lo ha fatto a Radio Rai, dove si è anche lasciato andare a un simpatico sfottò nei confronti dei tifosi del Milan…

DUE STELLE – La tocca piano Ignazio La Russa, tra la celebrazione dello scudetto dell’Inter (il ventesimo) e un simpatico sfottò ai tifosi rossoneri: «Sono interista, questo è sicuro. Quando giochi contro il Milan in casa del Milan hai una probabilità su dieci milioni di vincere lo scudetto così. Ieri i satelliti si sono allineati e sono spuntate due stelle. Devo dire di aver goduto. I milanisti hanno avanzato una proposta che comprendo: ci sono troppe partite in campionato, quindi propongono di abolirne due, ovvero i derby. I giocatori sono tutti bravi, non ce n’è uno più bravo di un altro. Certo, abbiamo fatto un po’ di baldoria, dopotutto se non festeggi in questi casi, quando festeggi?».

La Russa, gli elogi all’Inter e a Marotta

NIENTE GRADUATORIE – La Russa poi non se la sente di fare graduatorie tra giocatori, elogiando un altro nome di casa Inter: «È stato un monologo questo campionato, ma da un certo punto in avanti. Fino alla partita contro la Juventus dove ci potevano scavalcare. Invece loro hanno pareggiato con l’Empoli, perso con noi e da lì è iniziata un’altra discesa. Gli sfottò non mi piacciono, l’unico è quello che ho proposto sopra di abolire i derby. Se dovessi fare una graduatoria dei migliori sarebbe un lavoro difficilissimo. Credo che lo staff però, Marotta in testa, meriti un monumento».