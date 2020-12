Nainggolan, decisione Inter presa! Conte chiaro, Eriksen “simile” – SI

Condividi questo articolo

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Nainggolan è in uscita dall’Inter: per lui in nerazzurro non c’è spazio, l’ha fatto intendere anche Conte ieri in conferenza stampa (vedi articolo). Alfredo Pedullà, nel corso di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, spiega le condizioni per vedere il belga ed Eriksen via a gennaio.

IN ESUBERO – Alfredo Pedullà fa il punto sul mercato in uscita: «Radja Nainggolan a gennaio andrà via se ci saranno le condizioni. Dei rientri dai prestiti Ivan Perisic è un’altra storia, ma Nainggolan l’aveva già pizzicato qualche settimana fa (si riferisce ad Antonio Conte, ndr). Vediamo se ci saranno le condizioni a gennaio per andare al Cagliari o da un’altra parte. La vedo una vicenda già chiusa, non ci sono altre situazioni. Se dice che ne parla la società significa che la decisione è già presa. L’Inter non deve mollare, come non ha mollato a ottobre quando giustamente ha preteso che il cartellino lo pagasse. Anche per Christian Eriksen se ci saranno le condizioni andrà via».