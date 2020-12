Alessio: “Vidal? Così può essere devastante. Conte, giusto che…”

Angelo Alessio

Angelo Alessio, allenatore ed ex collaboratore di Antonio Conte alla Juventus, ha parlato di Arturo Vidal e del tecnico dell’Inter

VIDAL – Queste le parole, su “TMW Radio” da parte di Angelo Alessio, allenatore ed ex collaboratore di Antonio Conte alla Juventus, sul centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal. «Per alcune cose è lo stesso: veemenza, voglia, generosità… Secondo me Antonio all’inizio gli ha chiesto altri compiti, e se fa la mezzala con possibilità di inserimento può essere devastante: penso che in futuro lo vedremo più spesso in questo ruolo».

CONTE – Alessio sul tecnico nerazzurro oggi rispetto al passato. «Non tanto diverso da quando ero con lui. La determinazione c’è sempre, e farà di tutto per vincere ancora: l’Inter è una di quelle squadre che possono soltanto crescere, e potranno provare a prendersi qualche trofeo».

INTEGRALISMO – Alessio sul fatto che l’allenatore della squadra meneghina sia integralista o meno. «Lui sceglie bene il sistema di gioco su cui puntare, in base innanzitutto ai suoi principi ma anche alle caratteristiche di chi gioca. Quando arrivavamo dal Siena avevamo iniziato col 4-2-4, poi 4-3-3 e infine 3-5-2… O al Chelsea che facemmo 3-4-3. Giusto che un allenatore porti le proprie idee, ma in passato ha cambiato in base anche ai giocatori che aveva a disposizione. Se il 3-5-2 è quello che gli dà maggiori garanzie per l’Inter, giusto che vada avanti così».