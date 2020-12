Inter-Bologna, Mihajlovic valuta il ritorno da titolare di un ex nerazzurro

Condividi questo articolo

Sinisa Mihajlovic Bologna-Cagliari

Inter-Bologna in programma domani sera alle 20:45 e valida per la decima giornata di Serie A 2020-2021. La squadra di Antonio Conte dovrà provare a scendere in campo senza pensare alla sfida di martedì in UEFA Champions League. Sinisa Mihajlovic, forte dell’ultima vittoria casalinga contro il Crotone, valuta l’impiego di un ex nerazzurro.

EX NERAZZURRO – Inter-Bologna, Conte chiama a raccolta tutta la squadra cercando di archiviare il prima possibile la sfida di campionato in modo tale da poter gestire meglio le energie in vista della prossima sfida decisiva in UEFA Champions League. Di sicuro non sarà una passeggiata sfidare la compagine di Sinisa Mihajlovic, che nel corso della sua esperienza al Bologna ha insegnato ai suoi uomini a non mollare mai, e la vittoria per 1-2 a San Siro dell’anno scorso lo dimostra. Il tecnico a centrocampo valuta l’impiego di un ex nerazzurro, che San Siro lo conosce bene: Gary Medel, roccioso centrocampista cileno che in questa stagione ha trovato solo una volta la maglia da titolare, totalizzando solo tre presenze.