Inter, Bayern Monaco stravolto: tra infortuni e turnover 8 titolari fuori − CdS

L’Inter questa affronterà il Bayern Monaco per l’ultima gara della fase a gironi di Champions League. Nagelsmann, tra infortuni e turnover, lascerà fuori otto titolari

TURNOVER AMPIO − Bayern Monaco-Inter, dal punto di vista della classifica, varrà pochissimo. Anzi niente. A dimostrazione di ciò, i due tecnici opteranno per un ampio turnover. Se da un lato Simone Inzaghi pensa a dare minutaggio a chi ha giocato di meno (vedi articolo), dall’altro Julian Nagelsmann stravolge completamente la sua squadra. Tra cambi forzati per infortunio e scelte di campo, il tecnico bavarese farà a meno, almeno inizialmente, di otto titolari. Fuori gli infortunati: Neuer, de Ligt, Lucas Hernandez, Muller e Sané. Dalla panchina invece: Davies, Goretska e Mané più il giovane Musiala. Resta comunque alta la pericolosità soprattutto offensiva del Bayern Monaco con l’ex Juventus Coman e il fortissimo Gnabry in campo alle spalle del giovane Mathys Tel.

Fonte: Corriere dello Sport − Enzo Piergianni