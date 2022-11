FOTO – Inter, a ore la gara col Bayern Monaco: «A Monaco match iconico»

Si avvicina l’ultima partita del girone di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. Questa sera i nerazzurri affronteranno il Bayern Monaco per confermare la crescita di ottobre e compiere un’altra impresa, che evoca sicuramente bei ricordi

IL PASSATO IN BAVIERA – Tutto è pronto per l’ultima partita del girone dell’Inter. I nerazzurri giocheranno a Monaco di Baviera contro il Bayern di Nagelsmann per compiere un’altra impresa. Qui in Germania non sono pochi i bei ricordi interisti, a partire proprio dal gol di Pandev del 2011 che ha permesso di arrivare ai Quarti di Finale di Champions League. In Germania l’Inter non ha mai perso contro il Bayern Monaco: 2 vittorie ( 1988, 2011 ) e 1 pareggio ( 2006 ). Tramite il proprio account Twitter, il club nerazzurro ha voluto celebrare il grande evento.

FC BAYERN 🆚 INTER

A Monaco per un match iconico! 💫 #UCL pic.twitter.com/zhlDwyP8Yk — Inter (@Inter) November 1, 2022

Match che dirà nulla sulla classifica ma avrà un prestigio enorme.