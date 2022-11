Bayern Monaco-Inter, probabili formazioni 6ª giornata Gruppo C di UEFA Champions League

Bayern Monaco-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno in Germania – presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera – per la partita della 6ª giornata del Gruppo C di UEFA Champions League (vedi informazioni). Si tratta dell’ultima sfida della fase a gironi ed entrambe le squadre sono già qualificate aritmeticamente agli ottavi di finale, l’Inter come seconda. Ecco le probabili formazioni di Bayern Monaco-Inter in Champions League

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 26 Ulreich; 40 Mazraoui, 2 Upamecano, 5 Pavard, 19 A. Davies; 18 Sabitzer, 6 Kimmich ©; 11 Coman, 38 Gravenberch, 7 Gnabry; 39 Tel.

A disposizione: 35 Schenk; 8 Goretzka, 13 Choupo-Moting, 14 Wanner, 17 Mané, 42 Musiala, 44 Stanisic.

Allenatore: Julian Nagelsmann

Diffidati: Mazraoui e Sabitzer.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 1 Neuer; 4 de Ligt, 10 Sané, 20 Bouna Sarr, 21 Lucas Hernandez, 25 Muller.

Giocatori non registrati nella lista UEFA: –

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Difesa obbligata per Nagelsmann, che le uniche scelte può farle dal centrocampo in su a causa dell’emergenza infortuni. Goretzka verso la panchina. Musiala insidia Gnabry per l’ultima maglia sulla trequarti. Ballottaggio in attacco: Choupo-Moting o Tel?

Bayern Monaco-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-1-1): 24 Onana; 36 Darmian, 37 Skriniar ©, 15 Acerbi; 12 Bellanova, 23 Barella, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 22 Mkhitaryan; 11 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 32 F. Dimarco, 41 Curatolo, 45 V. Carboni, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Bastoni e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 33 D’Ambrosio, 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Giocatori non registrati nella lista UEFA: Brazao; Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: Tante rotazioni ma non troppe per Inzaghi, che è comunque obbligato a cambiare qualcosa per affaticamenti e infortuni. In difesa possibile utilizzo di Darmian da terzo, in mezzo rifiaterà uno tra de Vrij e Skriniar. Chance dal 1′ per Bellanova, Gosens, Asllani e forse anche Gagliardini. In attacco sicuro del posto solo Correa: a supporto Mkhitaryan o una punta pura? Possibile panchina per i diffidati Bastoni e Lautaro Martinez.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Bayern Monaco-Inter di UEFA Champions League verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato. E non perdere le dirette pre e post-partita in progamma sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito e attiva la campanella per le notifiche!).