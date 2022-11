Lukaku-Inter, si punta al rinnovo del prestito! Si muove Roc Nation – TS

L’Inter vuole assicurarsi che Lukaku rimanga e per questo sono già iniziate le trattative per il rinnovo del suo prestito. I nodi da sciogliere sono diversi, ma il tempo c’è e soprattutto la volontà da entrambe le parti di continuare insieme. Roc Nation si è mossa

IL RINNOVO DI ROM – Romelu Lukaku non ha entusiasmato i tifosi dell’Inter fino ad ora. Pochi minuti in campo, due gol e tanto, troppo tempo passato in infermeria. A prova dell’immensa fiducia della dirigenza nerazzurra nei suoi confronti sono già iniziate le trattative per il suo rinnovo. A Milano si è svolto un primo incontro tra l’Inter e il presidente di Roc Nation, l’agenzia di Jay-Z: Micheal Yormark. Il Chelsea ha già aperto al rinnovo del prestito e l’acquisto di Nkunku dal Lipsia conferma questa via intrapresa dagli inglesi. Il centro delle trattative è ora nelle sedi dell’Inter. Adesso Lukaku guadagna 11 milioni lordi grazie al Decreto Crescita, che permette alla società meneghina di spendere solamente 8.5 milioni per il contratto del belga. Il giocatore sta rinunciando a 3.5 milioni di euro di stipendio dal Chelsea e dovrà fare un ulteriore sacrificio per poter rimanere all’Inter. Questi sono i motivi degli incontri tra gli agenti di Lukaku e l’Inter, che stanno iniziando la trattativa rimanendo consapevoli di una sola cosa: la volontà di continuare insieme per ritornare a vincere in Italia e sognare in Europa.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino