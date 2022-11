Inter con le riserve a Monaco. Gosens e non solo, quante occasioni! – TS

L’Inter si appresta a disputare l’ultima partita del suo girone di Champions League a Monaco di Baviera contro il Bayern. Tante seconde linee in campo alla ricerca della fiducia, tra queste Gosens

TURN-OVER – Per l’ultima partita del girone di Champions League contro il Bayern Monaco, Inzaghi avrà il lusso di poter usufruire del turnover. L’impresa del Camp Nou e la vittoria con il Viktoria Plzen hanno permesso di ottenere la qualificazione con un turno d’anticipo e oggi potranno lasciare l’allenatore piacentino tranquillo, già con la mente a Torino. Sono tanti i ballottaggi per la formazione titolare: dovrebbero partire dal primo minuto Darmian nel trio di difesa per confermare la sua duttilità e Bellanova sulla fascia per la prima volta in questa stagione per dimostrare di meritare il rinnovo dal Cagliari. Anche Gosens, protagonista della conferenza stampa ufficiale di ieri (vedi articolo), partirà titolare per cancellare questo periodo buio della sua carriera. Il tedesco vuole redimersi e farlo con la maglia dell’Inter, prima di arrivare a gennaio e cercare altre squadre. La partita con il Bayern Monaco potrà essere una buona possibilità per l’esterno affinché Inzaghi capisca quanto possa essere importante la sua presenza in campo. Asllani sarà titolare dopo l’errore del Camp Nou. L’ultima sorpresa potrebbe essere l’esordio di Valentin Carboni.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna