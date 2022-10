Gosens: «Mi sento quasi il Robin pre infortunio! Per noi grande occasione»

Gosens ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, insieme a Inzaghi (vedi dichiarazioni). Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

GOSENS IN CONFERENZA STAMPA

Gosens, cosa significa per te essere qui in Germania, in questo stadio? Come ti senti rispetto alla tua condizione?

Per me essere qui è una forte emozione: ho giocato qui l’Europeo con la Germania, uno dei momenti più belli che ho vissuto. In questo stadio ho segnato contro il Portogallo, in una partita che forse ha cambiato la mia carriera. Un calciatore vuole sempre giocare, ma non è sempre così facile, bisogna considerare diversi fattori. Ho avuto un lungo stop e forse ho sottovalutato il mio infortunio: adesso però mi sento bene, penso di essere quasi a livello del Robin pre-infortunio. Sto dando il massimo, cerco sempre di allenarmi al meglio: sono sicuro che il mio momento arriverà.

Hai parlato della tua esperienza in Nazionale e tra poco inizierà il Mondiale: pensi che il tuo posto con la Germania sia a rischio?

Il rischio c’è, al Mondiale vanno i giocatori che fanno bene con il proprio club, ma penso anche di aver fatto bene ogni volta che sono andato in Nazionale. Posso solo continuare ad allenarmi al meglio e dare il massimo quando gioco, tutto il resto non dipende da me.

Gosens, che partita ti aspetti domani? Inter e Bayern sono già qualificate e conoscono già la loro posizione in classifica nel girone, ma tradizionalmente le squadre tedesche giocano sempre per vincere.

Credo che sarà così anche domani: per noi è una grande occasione, perché potremo vedere a che punto siamo arrivati. Siamo cambiati e siamo cresciuti tanto rispetto alla prima sfida che abbiamo giocato contro il Bayern a settembre. Sono curioso di vedere come affronteremo una di quelle che attualmente è una delle migliori squadre del mondo: sarà una bellissima sfida di Champions League.