Inter, Curva Nord autoritaria? Nessuna novità! Precedente identico − TS

Sorge un altro precedente molto simile a quella accaduto in Inter-Sampdoria che incrimina l’atteggiamento autoritario e poco ortodosso della Curva Nord nerazzurra

PRECEDENTE − C’è ancora tanto clamore su quanto successo sabato sera a San Siro. Vergognose le scene raccontate sugli spalti e in particolare nel settore del secondo anello verde, luogo di ritrovo del tifo organizzato dell’Inter. La notizia della morte dell’ex capo ultrà Vittorio Boiocchi e il conseguente svuotamento della curva con tanto di minacce e insulti agli altri tifosi presenti hanno lasciato il segno in una serata che era stata trionfante sul campo per la squadra di Inzaghi. La Curva Nord nerazzurra però non è nuova a questi episodi. Già nel maggio del 2017 era avvenuto un precedente molto simile durante Inter-Sassuolo. In quel caso, il settore venne sgomberato per protestare contro i risultati non eccellenti della squadra. E proprio come sabato sera, diversi tifosi vennero malmenati e offesi dagli emissari dei capi ultrà per aver rifiutato di lasciare lo stadio.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi