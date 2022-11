Dubbio in difesa, Brozovic torna tra i convocati per Juventus-Inter – SI

Domenica sera, andrà in scena il Derby d’Italia. Juventus-Inter non è mai una partita semplice, Inzaghi sa che non può più perdere punti in Campionato.

POCHI DUBBI – Simone Inzaghi sta preparando la squadra per le tredicesima giornata di Serie A. Domenica sera l’Inter sarà a Torino, per il match contro la Juventus. Partita sempre complicata, dopo l’inizio a rilento di questo stagione lo è ancora di più. Inzaghi non ha grossi dubbi sugli 11 che scenderanno in campo per il Derby d’Italia. Secondo Sportitalia, il ballottaggio è in mezzo alla difesa, con Francesco Acerbi che è in vantaggio su Stefan De Vrij. Marcelo Brozovic tornerà tra i convocati, difficile che Inzaghi lo rischi dal primo minuto. Si va verso la conferma di Hakan Calhanoglu, in gol lo scorso anno allo Stadium. Sulle fasce Federico Dimarco riprenderà il suo posto con Robin Gosens che tornerà in panchina.