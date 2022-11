Plastino: «Juventus-Inter, sconfitta ha valore terribile. Sorteggio? Due da prendere»

Giorni determinanti in casa Inter, con il derby d’Italia domenica alle 20.45 in casa della Juventus e il sorteggio degli ottavi di Champions League lunedì a mezzogiorno. Plastino, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, fa una doppia valutazione.

L’AVVERSARIO – Michele Plastino si esprime in vista del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League (vedi articolo). Il giornalista trova come peggior avversaria per il Milan chi ha sfidato l’Inter: «Il Bayern Monaco è tosto. Per quello che riguarda l’Inter tutto sommato sarebbe meglio prendere le portoghesi (Benfica e Porto, ndr), che le altre. Però quando si arriva a questi livelli in Champions League è dura».

NIENTE PRONOSTICO – Plastino non si vuole sbilanciare sul derby d’Italia Juventus-Inter di domenica: «Della vecchia schedina l’alternativa era una tripla o X. È dura, perché il pareggio tutto sommato non serve a nessuno. Un’eventuale sconfitta avrebbe un valore terribile per la Juventus, perché significherebbe un fallimento clamoroso, ed eliminerebbe dalla lotta scudetto l’Inter. Nessuna può perdere, ma non ci si può sbilanciare troppo: sono curioso di vederla».