Sorteggio ottavi Champions League: Inter, una big nelle due più probabili

C’è grande attesa per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League (vedi articolo). L’urna di Nyon lunedì a mezzogiorno definirà gli accoppiamenti, con l’Inter che sfiderà una prima che non sia Bayern Monaco o Napoli. A livello di calcolo delle probabilità sono due le opzioni favorite.

LE OPZIONI DA NYON – Il sorteggio degli ottavi di Champions League vede come doppio paletto l’impossibilità di trovare squadre già affrontate nello stesso girone o della stessa nazione. Per il resto è libero (salvo ulteriori direttive dell’UEFA), con le prime che saranno accoppiate con le seconde. Queste due casistiche, in vista di quello di lunedì a mezzogiorno, portano però a dare un calcolo delle probabilità che potrebbe indirizzare l’urna di Nyon. Dalla Spagna, il noto statistico MisterChip indica come per l’Inter siano Manchester City e Tottenham le due avversarie con più possibilità di essere incrociate. Per entrambe c’è il 18,885% di probabilità. Pochissimo meno per il Chelsea, al 18,679%.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE, LE ALTRE – A seguire per l’Inter c’è il Real Madrid col 14,654%: sarebbe il terzo anno di fila, dopo i due ai gironi. Benfica e Porto sono, a livello di probabilità, quelle che la squadra di Simone Inzaghi ha meno possibilità di beccare lunedì. Le due portoghesi prendono il 14,448% a testa. L’accoppiamento che l’algoritmo segnala come quello con più opzioni (è un calcolo oggettivo) è Liverpool-Bayern Monaco, al 39,861%. I due minori invece sono Porto-PSG e Benfica-Club Brugge, entrambi all’11,197%. Lunedì a mezzogiorno la risposta, con l’atteso sorteggio degli ottavi di Champions League.