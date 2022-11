Sorteggio Champions League, possibili avversarie Inter agli ottavi: sono sei

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si terrà lunedì prossimo alle ore 12 a Nyon. Per l’Inter ci sono sei possibili avversarie su otto, non potendo incrociare il Napoli in quanto della stessa nazione e il Bayern Monaco già nel girone. L’ultima sorpresa è il Benfica, che ha sorpassato al 92′ il PSG (vedi articolo).

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – POSSIBILI AVVERSARIE INTER

Porto (Portogallo) – prima classificata Gruppo B

Tottenham (Inghilterra) – prima classificata Gruppo D

Chelsea (Inghilterra) – prima classificata Gruppo E

Real Madrid (Spagna) – prima classificata Gruppo F

Manchester City (Inghilterra) – prima classificata Gruppo G

Benfica (Portogallo) – prima classificata Gruppo H

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – LE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

PRIME CLASSIFICATE

Napoli (Italia) – Gruppo A

Porto (Portogallo) – Gruppo B

Bayern Monaco (Germania) – Gruppo C

Tottenham (Inghilterra) – Gruppo D

Chelsea (Inghilterra) – Gruppo E

Real Madrid (Spagna) – Gruppo F

Manchester City (Inghilterra) – Gruppo G

Benfica (Portogallo) – Gruppo H

SECONDE CLASSIFICATE

Liverpool (Inghilterra) – Gruppo A

Club Brugge (Belgio) – Gruppo B

Inter (Italia) – Gruppo C

Eintracht Francoforte (Germania) – Gruppo D

Milan (Italia) – Gruppo E

RB Lipsia (Germania) – Gruppo F

Borussia Dortmund (Germania) – Gruppo G

PSG (Francia) – Gruppo H

Le prime classificate saranno accoppiate con le seconde e giocheranno la partita di ritorno in casa. Non è possibile incontrare squadre già sfidate nella fase a gironi o della stessa nazione, eventuali altri paletti saranno resi noti dall’UEFA prima del sorteggio di Champions League. Date ottavi di finale: andata 14, 15, 21 o 22 febbraio, ritorno 7, 8, 14 o 15 marzo sempre alle 21 ora italiana.