Champions League, Benfica primo al 92′ grazie a un ex Inter! Tutti i risultati

Serata di Champions League che ha visto la qualificazione del Milan agli ottavi (vedi articolo) e la retrocessione della Juventus in Europa League (vedi articolo). La notizia arriva però da Haifa: il Benfica trova l’1-6 al 92′ con l’ex Inter Joao Mario, pareggia differenza reti e gol segnati col PSG ed è primo per maggior numero di reti in trasferta. I portoghesi entrano quindi fra le possibili avversarie dell’Inter al sorteggio. Qui i risultati di ieri.

CHAMPIONS LEAGUE – 6ª GIORNATA

GRUPPO E

Chelsea-Dinamo Zagabria 2-1 7′ Petkovic (D), 18′ Sterling, 30′ Zakaria

Milan-Red Bull Salisburgo 4-0 14′, 57′ Giroud, 46′ Krunic, 91′ Messias

CLASSIFICA: Chelsea 13, Milan 10, Red Bull Salisburgo 6, Dinamo Zagabria 4

GRUPPO F

Real Madrid-Celtic 5-1 6′ rig. Modric, 21′ rig. Rodrygo, 51′ Asensio, 61′ Vinicius Junior, 71′ Valverde, 84′ Jota (C)

Shakhtar Donetsk-RB Lipsia 0-4 10′ Nkunku, 50′ André Silva, 62′ Szoboszlai, 68′ aut. Bondar

CLASSIFICA: Real Madrid 13, RB Lipsia 12, Shakhtar Donetsk 6, Celtic 2

GRUPPO G

Copenaghen-Borussia Dortmund 1-1 23′ T. Hazard (B), 41′ Haraldsson

Manchester City-Siviglia 3-1 31′ Rafa Mir (S), 52′ Lewis, 73′ J. Alvarez, 83′ Mahrez

CLASSIFICA: Manchester City 14, Borussia Dortmund 9, Siviglia 5, Copenaghen 3

GRUPPO H

Juventus-PSG 1-2 13′ Mbappé, 39′ Bonucci (J), 69′ Nuno Mendes

Maccabi Haifa-Benfica 1-6 20′ Gonçalo Ramos, 26′ rig. Chery (M), 59′ Musa, 69′ Grimaldo, 73′ Rafa Silva, 88′ Henrique Araujo, 92′ Joao Mario

CLASSIFICA: Benfica 14, PSG 14, Juventus 3, Maccabi Haifa 3

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si terrà lunedì 7 novembre alle ore 12 a Nyon.