Juventus-Inter, ben quattro rientri per Allegri. Tre addirittura titolari – TS

A tre giorni da Juventus-Inter si comincia a fare qualche valutazione per quanto riguarda i titolari. Tuttosport, tramite il suo sito, segnala ben quattro recuperi per Allegri dopo il PSG.

I RIENTRI – Massimiliano Allegri aveva una decina di assenti ieri contro il PSG, ma quasi la metà recupererà per Juventus-Inter. La certezza è Danilo da Silva, che in Champions League era squalificato. Poi, stando a Tuttosport, hanno superato i rispettivi infortuni Gleison Bremer, Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. I due difensori brasiliani e l’attaccante serbo hanno anche possibilità di essere titolari, ma tutto dipenderà dagli allenamenti di domani e sabato. Lì si capirà la loro autonomia in termini di minutaggio. Restano indisponibili per Juventus-Inter Mattia De Sciglio, Weston McKennie, Leandro Paredes, Paul Pogba e i giovani Marley Aké, Samuel Iling-Junior e Kaio Jorge.

Fonte: tuttosport.com – Marina Salvetti